Incendi L’Aquila, fiamme anche a Preturo: a fuoco ex deposito Irti

Continua l’incubo incendi a L’Aquila: a prendere fuoco attorno alle 16, in contemporanea con quello già divampato nel Parco Sirente Velino nei pressi di Molina Aterno, un ex deposito a Preturo, vicino al campo sportivo.

Fumo denso e nero e fiamme alte si sono levate al cielo in breve tempo: sul posto Vigili del Fuoco e un elicottero che prontamente sono intervenuti, spegnendo le fiamme.

Il deposito era, a quanto si apprende, abbandonato: una sorta di discarica a cielo aperto, con tanti copertoni e materiale di risulta.

Nel video, le operazioni di spegnimento.

Peraltro, in zona non è l’unico deposito a giacere in queste condizioni: poco distante, ce n’è un altro con copertoni ammassati in bella vista