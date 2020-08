Apre il nuovo centro sportivo a Fagnano Alto, il sindaco D’Amore: “Più servizi contro lo spopolamento”

FAGNANO ALTO – Giovedì 13 agosto l’inaugurazione del nuovo centro sportivo. Il sindaco Francesco D’Amore: “Lavoriamo per fornire più servizi per evitare lo spopolamento”.

È prevista per giovedì 13 agosto alle ore 18 la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro sportivo comunale di Fagnano Alto. A seguire, un piccolo torneo intercomunale organizzato dai consiglieri comunali. “La realizzazione del nuovo centro sportivo – spiega a IlCapoluogo.it il sindaco Francesco D’Amore – rientra nel piano per contrastare lo spopolamento. È infatti evidente che occorrono servizi per evitare che le persone lascino il territorio”.

Nell’ambito del progetto da 100mila euro è stato realizzato un centro sportivo che comprende un campo di calcetto/pallavolo, con attrezzature e impianti di illuminazione, con annesso spogliatoio. “L’obiettivo a lungo termine – ha precisato però il sindaco D’Amore – è quello di realizzare anche una copertura per rendere tutto fruibile sia d’estate che d’inverno”. La struttura sarà gestita temporaneamente dal Comune, in attesa del bando di gara.

“Non è stato facile trovare le risorse necessarie – ha spiegato il primo cittadino di Fagnano Alto – ma ci tenevamo in quanto opera strategica sia nell’ambito dell’aggregazione giovanile, a cui l’amministrazione comunale è sempre molto attenta, che della vivibilità del territorio. Si tratta di un servizio che non avevamo nemmeno prima del terremoto e a seguito del sisma abbiamo dovuto pensare alla ricostruzione, ma se vogliamo salvare il territorio dallo spopolamento la sola ricostruzione non basta. Bisogna creare servizi per lo sport e la sanità, pensare alla viabilità e a tutto ciò che possa rendere vivibile il territorio. Solo così restare nelle zone interne può diventare una scelta di vita a 360°”.