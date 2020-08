L’Aquila, la Google car spunta alla Fontana Luminosa

L’AQUILA – La Google car “pizzicata” alla Fontana Luminosa.

“Ripassino” tutto aquilano per la banca dati di Google Street View di Maps, per gli ormai insostituibili navigatori da smartphone e non solo. L’ormai famosa Google car è stata infatti notata (e quindi postata su Facebook) presso la Fontana Luminosa, in pieno centro storico, evidentemente alla ricerca delle ultime modifiche per aggiornare il database. Una volta raccolte, le immagini vengono sincronizzate combinando i dati gps che provengono proprio dalla Google car. Le foto vengono anche “cucite”, per evitare “buchi”.

Diversi i casi di “situazioni imbarazzanti” immortalate dalla Google car, chissà che non ne spuntino anche dal capoluogo d’Abruzzo. Ma tranquilli, per questioni di privacy Google sfoca automaticamente volti e targhe nelle sue immagini.