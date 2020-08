Elezioni Avezzano, Quagliariello: “Cambiamo il futuro a sostegno di Tiziano Genovesi sindaco”

La lista di “Cambiamo il futuro” alle elezioni amministrative di Avezzano. Il senatore Gaetano Quagliariello: “Esperienza e novità per contribuire alla vittoria del centrodestra”. I big in campo al fianco di Tiziano Genovesi.

“La nostra non è una scelta occasionale. Siamo parte integrante di questa coalizione, ne rappresentiamo l’anima liberale, cristiana, conservatrice e moderata, riteniamo che dopo tutto quello che è accaduto ad Avezzano un’operazione di chiarezza negli schieramenti in campo sia quasi rivoluzionaria, e vogliamo dare il nostro contributo per dare alla città un’amministrazione all’altezza della sfida e dei problemi da risolvere”. Questo il messaggio lanciato da “Cambiamo il futuro – Avezzano”, lista della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Tiziano Genovesi, presentata oggi nel palazzo comunale della città marsicana dal senatore Gaetano Quagliariello, dal vicepresidente del consiglio regionale Roberto Santangelo e dal coordinatore regionale del movimento Mimmo Srour, alla presenza dei dirigenti e quadri territoriali.

“Non abbiamo dubbi che il nostro posto sia qui – ha osservato Srour -. La nostra lista metterà insieme tanto l’esperienza e la storia della città, quanto i giovani e i professionisti che si affacciano alla politica e vogliono contribuire allo sviluppo della città”.

Santangelo ha sottolineato come non si tratti di “un cartello elettorale in funzione delle elezioni amministrative” ma di “un gruppo che fa politica sul territorio in un percorso che ci vede protagonisti da mesi e che si basa sull’ascolto delle persone, e che in questa competizione elettorale può rappresentare un valore aggiunto rispetto ai partiti tradizionali”.

“La lista – ha affermato Quagliariello – è nata dal basso e non per un’improvvisazione. E la scelta dei rappresentanti del territorio è stata quella di rappresentare i liberali, i cristiani, i conservatori, i moderati nel centrodestra e dare una prospettiva di futuro a un’area politica indispensabile al centrodestra per vincere”. Un percorso di chiarezza che ad Avezzano “è quasi rivoluzionario visto tutto ciò che è successo in questa città”.

Ha concluso la presentazione il candidato sindaco Genovesi, che ha rivendicato per la coalizione che lo sostiene l’ambizione di “rappresentare tutto l’elettorato del centrodestra di Avezzano, attraverso un messaggio politico basato su idee concrete”.

Intanto Genovesi è al lavoro per la costituzione della lista della Lega, alla quale non dovrebbero far mancare il proprio apporto personalità politiche del calibro degli ex consiglieri Innocenzo Ranieri e Giovanni Luccitti; a loro potrebbero aggiungersi il sindacalista Alfredo Mascigrande e Giuseppe Stati, figlio di Ezio, da cui dovrebbe raccogliere la staffetta di una “pesante” eredità politica. Altri papabili candidati potrebbero essere Pamela Di Iorio e Loredana Lancia.