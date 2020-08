Donazioni Covid dalla Pro Loco Picenze, il grazie del Reparto di malattie infettive

L’AQUILA – Il primario di Malattie infettive, Alessandro Grimaldi, ringrazia a nome del reparto la Pro Loco Picenze-Villa Di Mezzo-Petogna.

“Cari amici, tre mesi fa nessuno di noi poteva immaginare che un virus avrebbe cambiato le nostre vite”. Inizia così la nota del dottor Alessandro Grimaldi, direttore dell’UOC Malattie infettive del San Salvatore, inviata alla Pro Loco Picenze-Villa Di Mezzo-Petogna. “Per noi operatori sanitari del reparto di Malattie infettive l’impatto è stato molto forte, ma anche grazie alla vostra solidarietà non ci siamo mai sentiti soli e siamo riusciti a lavorare correttamente e a svolgere con efficacia il nostro ruolo, come hanno testimoniato i risultati del nostro operato”.

“Vi chiediamo scusa per il ritardo con cui vi scriviamo questa lettera – aggiunge il dottor Grimaldi – ma finora la gestione dell’emergenza ci ha impedito di dedicarci ad altro. Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine per il sostegno che ci avete fornito con le vostre donazioni materiali ma ancor di più per la vostra presenza, per l’umana vicinanza che sentiamo nei vostri messaggi e nelle telefonate in cui ci chiedevate se avevamo bisogno di qualcosa. Grazie di cuore, a nome di ognuno di noi, per averci aiutato a superare questi momenti difficili”.