Telenia rassicura: assunzioni e investimenti confermati su L’Aquila

Telenia rassicura e ribadisce al Capoluogo: a L’Aquila piano di assunzioni in ritardo ma confermato, così come gli investimenti.

Il chiarimento dell’azienda arriva dopo la segnalazione al Capoluogo di un aspirante lavoratore del data center che, dopo il colloquio andato a buon fine e un primo rinvio della data di assunzione, lamentava mancate comunicazioni da parte di Telenia stessa, definendo i colloqui “farsa”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Telenia

In primo luogo e in ordine ai tempi indicati nel Vostro articolo, già dal Settembre 2019, TELENIA aveva rinunciato alla sede di L’Aquila in Via Santa Giusta, a causa della indisponibilità dei sistemi di condizionamento e filtraggio dell’aria che, contrariamente alle informazioni iniziali, mai avrebbero potuto essere installati stante il vincolo dei Beni Culturali esistente sull’immobile.

Proprio per questa oggettiva motivazione, nessun colloquio è stato svolto in Via Santa Giusta e meno che mai in periodo successivo al Novembre 2019 nel quale la sede non veniva più utilizzata.

L’informazione riportata dall’anonimo “segnalatore” è pertanto frutto di palese fantasia!

In secondo luogo ma non in ordine di importanza, il Nostro Ing. Serraiocco nominato più volte nell’articolo, oltre che come Imprenditore ma anche come interlocutore che avrebbe ricevuto personalmente i candidati, tiene a riportare di aver incontrato in quel periodo (Settembre 2019 – Gennaio 2020) unicamente due ragazzi candidati e di aver sentito contestualmente l’Amministratore della struttura HR curata da altra impresa del Gruppo per poter formulare loro una offerta. L’unico incontro dei due candidati con Alberto Serraiocco, per di più, si è tenuto in due distinti uffici ma nessuno dei due è in Via Santa Giusta!

Entrambi i candidati che hanno richiesto l’incontro con Serraiocco, uno esperto di Economia e Marketing, l’altro Ingegnere Informatico con esperienza nel settore, sono profili fortemente validi che si intende inserire in organico a L’Aquila appena possibile.

Proprio in tal senso TELENIA è da alcuni mesi parte in un procedimento presso il Tribunale di L’Aquila, per poter giungere – tra le altre – all’acquisto della definitiva Sede nel territorio, il cui stabile era precedentemente occupato da una impresa soggetta a fallimento.

Ne consegue che laddove la fase giudiziale dovesse concludersi con l’auspicato acquisto degli immobili, TELENIA darà rapida esecuzione al piano di assunzioni che già da tempo subisce ritardi, non solo per le persone ma anche per le commesse che il Gruppo vuole concretizzare a L’Aquila.

In ultimo e come avvenuto nello scorso Febbraio 2020, il Management di TELENIA ha ritenuto di avviare il rapporto lavorativo con alcuni candidati poi assunti e che avevano fornito – in fase di trattativa – la propria disponibilità allo spostamento in altra unità nel centro-sud Italia. Queste risorse, si spera a breve, faranno ritorno nella sede di L’Aquila.

TELENIA conferma la propria volontà, malgrado tutto il “fervore” mediatico, di investire a L’Aquila così come fa – a piccoli passi – da circa due anni, proprio per l’affetto ricevuto dalle tante persone che hanno voglia di adoperarsi per la buona riuscita del progetto. L’Azienda si sta attivando per incontrare le Istituzioni e renderLe maggiormente informate sugli sviluppi sia del progetto Industriale che del piano occupazionale.