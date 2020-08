Telenia, lavoro “fantasma”: la testimonianza

Mistero Telenia: erano 120 i posti di lavoro annunciati a L’Aquila dalla società di data center guidata dall’imprenditore pescarese Alberto Serraiocco. Ma dopo i colloqui e la comunicazione di avvenuta assunzione, nessuno si è fatto più sentire.

La denuncia arriva al Capoluogo da un lettore che racconta così la sua esperienza.

“Invio il mio CV a Settembre del 2019, vengo ricontattato per un colloquio tramite Skype a Novembre. Successivamente, vengo invitato ad un colloquio di persona presso la fantomatica sede di Via Santa Giusta alla presenza del dottor Serraiocco.

Ricevo a Gennaio una email da parte di una certa “Manuela” (dubito fortemente che questa persona esista) dicendo che mi avevano assunto e che avrei ricevuto una proposta non appena il dipartimento HR dell’azienda avesse concluso i piani di retribuzione per il 2020. Abbiamo persino negoziato sulla retribuzione.

Ricevo una successiva comunicazione la quale rinviava l’assunzione ad Aprile 2020.

Inutile dire che non ho più ricevuto riscontri da parte loro. Questo è uno degli scandali mediatici più clamorosi degli ultimi anni”

“Colloqui farsa”, vengono definiti dal lettore: e non è l’unica testimonianza in questo senso. Sono diverse le persone che in questi mesi, dopo aver avuto rassicurazioni sull’assunzione, non hanno più avuto riscontri dalla società. E ora chiedono spiegazioni.

