Calcio, ripartono Eccellenza e Promozione: ecco come e quando

Riunione del Comitato regionale LND: Eccellenza con girone unico, 3 gironi di Promozione e Futsal C1 A 16.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo LND si è riunito oggi, 10 agosto 2020, a L’Aquila. Alla luce della possibilità di avviare l’attività agonistica relativa alla stagione 2020/21 con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto paventato negli ultimi mesi, il Consiglio ha deliberato per il Campionato di Eccellenza la composizione di un girone unico a 20 squadre. Inoltre, “la società Villa 2015 viene ammessa a completamento dell’organico; data di inizio del campionato fissata a domenica 20 settembre 2020; primo turno di Coppa Italia nei giorni 13/9 (andata) e 30/9 (ritorno)”.

Per quanto riguarda il Campionato di Promozione, vengono formati 3 gironi da 14 società ciascuno, come segue: Promozione girone A (Alba Montaurei, Amiternina Scoppito, Celano Calcio, Fucense Trasacco, Montorio 88, Ovidiana Sulmona, Paterno, Piano della Lente, Pizzoli, Pucetta, S.Gregorio, Tagliacozzo 1923, Tornimparte 2002, Valle Peligna), Promozione girone B (Casoli 1966, Fater Angelini Abruzzo, Fontanelle, Hatria Calcio 1957, Miano, Morro d’Oro Calcio, Mosciano Calcio, Mutignano, New Club Villa Mattoni, Nuova Santegidiese 1948, Pianella 2012, Rosetana Calcio, San Giovanni Teatino, Silvi Calcio), Promozione girone C (Atessa Calcio, Athletic Lanciano, Bucchianico Calcio, Casolana, Elicese, Francavilla Calcio, Miglianico Calcio, Ortona Calcio, San Salvo Calcio, Scafapassocordone, Tollese Calcio, Union Fossacesia Calcio, Val di Sangro, Virtus Ortona Calcio 2008). Inoltre, le società Casoli 1966, Francavilla Calcio, Pianella 2012 e Tagliacozzo 1923 vengono ammesse a completamento dell’organico (42 squadre in tutto); data di inizio del campionato fissata a domenica 4 ottobre 2020.

Per il Campionato di Calcio a 5, Serie C1, “la società Antonio Padovani Futsal è stata ammessa a disputare il campionato nazionale di serie B calcio a 5; le società Città di Chieti, Futsal Celano e Minerva C5 vengono ammesse a completamento dell’organico (16 squadre in tutto)”.