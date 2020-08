Tanti auguri a Paola Bartolomucci

Tanti auguri Paola!

Tanti auguri di buon compleanno a Paola Bartolomucci.

Paola è un fiume in piena, una carica di positività e allegria che mette anche nel suo lavoro presso il Consiglio regionale abruzzese nel servizio stampa e comunicazione, dove si occupa di accogliere le scolaresche all’Emiciclo.

Laureata in Storia dell’arte, Paola è una sportiva, amante dei viaggi e della vita. Ha lasciato il cuore in Africa, dove si reca appena può per le sue opere di volontariato.

Pratica qualunque tipo di sport, anche insieme alle sue meravigliose figlie Laura e Beatrice, scrive poesie, cuce, cura il suo giardino… Insomma, a Paola, non serve chiedere l’età e non è importante saperla, perchè è e sarà sempre giovane!

“Tanti auguri cara Paola, nel giorno del tuo compleanno allaccia le cinture e preparati a vivere un’altra grande avventura alla massima velocità! Roberta”.