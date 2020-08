Lago di Scanno, nasce il cammino delle panchine

Nasce sul Lago di Scanno il cammino delle panchine, un innovativo percorso di formazione esperenziale di digital bench.

Da un flash mob digitale durante la quarantena ha preso vita un originale modo di fare team building o di scegliere una vacanza consapevole nel “Borgo del Respiro”.

Un cammino di formazione esperienziale a tappe a partire dal lago di Scanno, il lago a forma di cuore, attraverso il paradiso naturale dei Monti dell’Abruzzo, “so-stando” su 7 temi prescelti durante la quarantena, per trovare il proprio valore unico.

È questo il senso di “Il cammino delle panchine” inaugurato lo scorso fine settimana, l’innovativo percorso con esperti di crescita personale che si snoda attraverso 7 panchine, i 7 colori dell’arcobaleno e 7 sessioni di consapevolezza a tema lungo il “borgo del respiro”, per una nuova modalità di fare team building, scegliere una vacanza consapevole nei borghi italiani o semplicemente scoprire il proprio proposito di vita.

Essere, Creare, Includere, Trasformare, Ascoltare, Divulgare, Donare: queste le 7 parole chiave del cammino, le stesse che hanno permesso ai 30 formatori di “So-Stare” nei propri pensieri durante il periodo della quarantena, per capire che cosa conta veramente nella loro vita. Lo hanno fatto a partire da un flash mob digitale lanciato da Digital Bench, la panchina digitale per divulgare unicità e accelerare positività fondata da Caterina Schiappa, Trainer e Digital Talent Warming, e diretta insieme ad Alfredo Spalletta, Certified Professional Coach e Trainer e Chief Happiness Officer.

Da quel flash mob è nato il sogno comune di rendere reale e fruibile per tutti questo percorso attraverso le parole, sogno che si è concretizzato lo scorso fine settimana, quando i 30 formatori si sono finalmente ritrovati in presenza per conoscersi dal vivo, camminare fianco a fianco e fare da apripista. Partner dell’evento è stata voicebookradio.com, la radio web pensata dai giovani per i giovani, capitanati dalla voce calda e inconfondibile di Giulio Ceccanei.

“È stata un’esperienza unica incontrarci finalmente dal vivo – ha dichiarato Caterina Schiappa – Siamo riusciti a trasformare in positività le difficoltà legate alla quarantena, costruendo un sogno comune per il bene collettivo e sperimentando ancora una volta lungo il cammino, come accade alle lucciole nel miracolo delle mangrovie, che più impariamo a collaborare con gli altri, aiutandoli a trovare la loro luce, più brilleremo tutti. Un grazie dal cuore a tutti i formatori protagonisti del cammino, anche quelli non presenti fisicamente, a mio fratello e mio nipote Fulvio e Mattia Schiappa per aver tracciato il cammino e costruito materialmente le panchine e grazie ai Comuni di Scanno e Villalago, che hanno fortemente sostenuto questo progetto”.