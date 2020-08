Coronavirus Abruzzo, 12 nuovi casi positivi

Coronavirus, oggi in Abruzzo 12 nuovi casi positivi. Questi i dati di sabato 8 agosto.

I casi positivi sono 11 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti), 0 nuovi decessi, 25 ricoverati (di cui 1 t.i.), 172 in isolamento domiciliare, 2817 dimessi/guariti, attualmente positivi 197, test complessivi 134980.

Nel numero dei casi positivi al Coronavirus sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2812 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2800 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).