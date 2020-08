Civita D’Antino, migranti positivi: “Centro accoglienza distante dal paese”

Civita D’Antino, grave disagio per gli esercenti di tutto il paese. Dopo la notizia degli 8 migranti positivi si sono visti arrivare diverse disdette e lamentele.

Il Sindaco di Civita D’antino Sara Cicchinelli rassicura tutti i visitatori e turisti perché la struttura che ospita i migranti si trova in una contrada che dista oltre 10 km da Civita Capoluogo e comunque la prefettura ha assicurato che il gruppo dei 16 nuovi migranti, tra cui i positivi al Coronavirus si trovano in isolamento dal giorno in cui sono arrivati.

Inoltre tutte le attività commerciali stanno seguendo scrupolosamente, dall’inizio dell’emergenza, le disposizioni Covid secondo quanto indicato nelle ordinanze della Regione Abruzzo.