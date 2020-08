Meraviglie a portata di mano, pizzica a Navelli con il Canzoniere Grecanico Salentino

Meraviglie a portata di mano, la musica popolare salentina è pronta a pervadere Navelli domenica 9 agosto.

Un nuovo travolgente appuntamento di “Meraviglie a portata di mano”, il cartellone che dal 25 luglio al 22 agosto porta sulla Piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate.

Alle ore 21,30 domenica 9 agosto appuntamento in Piazza San Pelino a Navelli con il Canzoniere Grecanico Salentino, il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia, fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante.

L’affascinante dicotomia tra tradizione e modernità caratterizza la musica del gruppo, composto dai principali protagonisti dell’attuale scena pugliese, che reinterpretano in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza il morso della leggendaria Taranta.

Gli spettacoli del Canzoniere sono un’esplosione di energia, passione, ritmo e magia, che trascinano in un viaggio dal passato al presente sul battito del tamburello, cuore pulsante della tradizione salentina.

Guidato dal tamburellista e violinista Mauro Durante, che ha ereditato la leadership dal padre Daniele nel 2007, il Canzoniere continua a innovare e a rappresentare la musica italiana nel mondo e portando la voce di un territorio musicale che con la pizzica ha sempre manifestato la propria identità.

Il Canzoniere apre il Concertone della Notte della Taranta a Melpignano, esibendosi di fronte ad oltre centomila persone. Acclamato da pubblico e con 19 album e innumerevoli spettacoli tra Stati Uniti, Canada, Europa e Medio Oriente, il gruppo ha fatto la storia della world music italiana, venendo riconosciuto nel 2010 dal Mei come Miglior Gruppo Italiano di Musica Popolare.

La band è composta da Mauro Durante (voce, percussioni, violino), Alessia Tondo (voce), Silvia Perrone (danza), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki) e Giancarlo Paglialunga (voce, tamburieddhu).

Il concerto è a cura della Società aquilana dei Concerti Bonaventura Barattelli.

Meraviglie a portata di mano è un progetto finanziato con i fondi Restart che vede come Comune capofila Navelli e che lo scorso anno ha riscosso un incredibile successo con circa diecimila spettatori in quattordici eventi in altrettante location, con più di cinquanta artisti saliti sul palco.

Il progetto è realizzato in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere.

Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società aquilana dei concerti Barattelli e il Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli.