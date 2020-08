L’Aquila: weekend con tanto sole e temperature in rialzo previsioni

L’Aquila – Il weekend sarà caratterizzato da un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche e da un graduale aumento delle temperature, che torneranno a salire sopra le medie del periodo.

Infatti, la depressione, attualmente in azione tra Mar Ionio ed Egeo, sposterà il proprio raggio d’azione verso Est, allontanandosi dalla penisola. L’anticiclone sub-tropicale, in espansione sull’Europa centrale, troverà quindi spazio per estendersi sul bacino centro-orientale del Mediterraneo, tenendo alla larga le grandi perturbazioni atlantiche. Avremo dunque cielo prevalentemente sgombro da nubi, ad eccezione di locali annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con basso rischio di isolati rovesci.

La giornata di sabato vedrà cielo sereno su tutto il territorio aquilano, ad eccezione di qualche nube in transito nel corso della giornata. Gli annuvolamenti pomeridiani sui rilievi principali saranno sporadici e non daranno luogo a fenomeni degni di nota. Temperature in ulteriore rialzo, sia nei valori minimi (+12/+16°C) che in quelli massimi (+27/+30°C). Ventilazione moderata da nord.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo sereno al primo mattino ed in serata ovunque. Nelle ore centrali del giorno assisteremo alla formazione di qualche nube a sviluppo verticale sui rilievi della fascia centro-occidentale della regione, a cui però non saranno associate precipitazioni significative.

Temperature massime e minime in ulteriore aumento (Min: +13/+17°C, Max: +29/+32°C). Venti dai quadranti settentrionali, moderati sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)