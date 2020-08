Incidente sportivo per il sindaco Biondi, menisco rotto

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha avuto un piccolo incidente sportivo durante una partita di tennis qualche giorno fa.

L’incidente non era sfuggito ai molti che avevano notato il sindaco Biondi con le stampelle già durante la visita di Giorgia Meloni. Poi, proprio questa mattina all’Auditorium, il sindaco Biondi è arrivato con le stampelle.

Gli esami diagnostici hanno rilevato la rottura del menisco per Biondi.

Gamba senza carico per il sindaco, che dovrà portare le stampelle per almeno 10 giorni. Per fortuna nulla di grave. Un augurio di pronta guarigione al primo cittadino Pierluigi Biondi.