Asd Antonio Padovani Futsal, la serie B è tua

“Siamo in B! Nella vita Bisogna sognare”. Un sogno diventato realtà per l’Asd Antonio Padovani Futsal che, tramite ripescaggio, approda direttamente in Serie B.

La società di Castelvecchio Subequo è stata ripescata in Serie B. Festa grande in casa Antonio Padovani Futsal: l’ufficialità della Serie B è giunta oggi dalla Divisione nazionale di Calcio a 5.

L’Asd Antonio Padovani sarà nel Girone E, con squadre di Lazio e Sardegna.

“Si può sognare di essere grandi anche quando il contorno è fatto di piccole cose. – esulta la società Subequana – Lo sport è per definizione motivo e moto di aggregazione e in questo caso è divenuto il vanto di una comunità. Salire sul carro degli eletti è impresa complicata, occorre pazienza, perseveranza, progettualità. Non è facile costruire dal niente e non potersi avvalere di una tradizione consolidata. Amiamo far crescere il territorio attraverso lo sport e lo proviamo a fare giorno dopo giorno“. È l’esultanza social della pagina Facebook dell’aad Antonio Padovani Futsal.

“Avere oggi coronato il sogno della SerieB, per una realtà piccola come quella di CastelvecchioSubequo, oltre ad essere un successo storico e di prestigio, significa avere centrato in pieno l’obiettivo di partenza di questa società. Vale a dire far conoscere la nostra straordinaria comunità e le nostre bellezze all’intera regione Abruzzo, e da domani all’intera Nazione“.