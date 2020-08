Potremmo chiamarlo Eliia l’aggiustatutto, o MacGyver per gli appassionati. In qualsiasi modo lo si chiami, oggi il jolly del Capoluogo compie 27 anni. Tanti auguri Eliia!

Non ci sono limiti per lui. Che sia una diretta lampo o di giornate intere, un montaggio da Oscar o l’organizzazione di nuovi spazi, le idee non mancano mai per lui. Campione di grafica e originalità, Eliia Fogliadini, da Pizzoli, ha fatto della sua passione un lavoro e non se n’è mai pentito, forse.

Giovanissimo ma con le idee chiare, Eliia si è sempre dato da fare, unendo competenza, creatività e spirito d’iniziativa. E la redazione del Capoluogo non può che ringraziare!

Occhi svegli e sorriso malandrino, Eliia è ovunque, anche dove non ti aspetti…e pensare che ancora le candeline sono soltanto 27! Dove arriverà?

Buon compleanno dalla tua redazione Eliia, con l’augurio che il tuo coraggio e la tua ambizione ti portino lontano, ma mai troppo da noi!