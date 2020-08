Piazza Fontesecco, restaurata la fontana monumentale

La fontana monumentale di Piazza Fontesecco è stata restituita alla città.

Il restauro conservativo è stato commissionato dall’Unpli L’Aquila (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) con il patrocinio dell’Unpli Abruzzo e Nazionale. I lavori sono stati effettuati dalla ditta Gavioli.

La fontana, riportata al suo antico splendore, è stata inaugurata questa mattina, alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del neo presidente della Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini, il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle che aveva partecipato al coordinamento del cantiere dopo la ripresa post Covid, Raffaele Disanti – Presidente Provinciale Unpli L’Aquila e committente dei lavori.

Erano presenti anche i ragazzi dell’associazione culturale “Fontesecco”.

L’impegno economico messo in campo dal Presidente Provinciale Raffaele Disanti è il frutto delle donazioni generose di tutti i volontari di Pro Loco d’Italia nel periodo immediatamente successivo al sisma. La zona di via e piazza Fontesecco è stata fortemente colpita dagli eventi sismici del 2009.

“La cifra raccolta iniziale era di circa 100.000 euro – si legge in una nota – in gran parte spesa per le primarie esigenze delle popolazioni colpite e per le Pro Loco del territorio aquilano in grave difficoltà; passata l’emergenza e dopo una riorganizzazione dei fondi si sono resi disponibili 38 mila euro che appunto sono stati messi a disposizione per un progetto che segnasse la vicinanza dell’intero mondo Pro Loco italiano alla città dell’Aquila”.

Inizialmente in emergenza post sisma furono acquistati dei mezzi dall’Unpli quali camper e cucine mobili per aiutare le Pro Loco in difficoltà, poi, passata l’emergenza l’UNPLI Abruzzo ha venduto parte di questi mezzi e con la presidenza regionale nel 2017 di Sandro Di Addezio ha fatto tornare disponibile la somma di denaro utilizzata per questa opera di restauro.