Migranti Abruzzo, altri 24 positivi a Civitella del Tronto, Quaresimale: “Governo irresponsabile”

È giunta oggi la notizia di altri 24 casi positivi tra i migranti ospiti al Cas di Civitella del Tronto in Abruzzo. Il capogruppo Lega in consiglio regionale, Pietro Quaresimale: “Governo irresponsabile”.

“Dopo i casi di Pettorano sul Gizio e Moscufo, è di oggi la notizia che presso il CAS di Civitella del Tronto sono stati accertati 24 casi di migranti ( provenienti dal Bangladesh) risultati positivi al Covid-19; la Asl e gli organi competenti hanno posto in essere tutte le misure del caso” lo scrive in una nota il capogruppo della Lega Salvini Premier, Pietro Quaresimale.

Il capogruppo Lega spiega “Il fatto desta sconcerto, preoccupazione e rabbia: sono ormai troppi i casi di migranti che arrivano in Abruzzo già positivi al virus, risultano evidenti le falle di un sistema che mette in serio pericolo la salute e l’economia degli abruzzesi e, più in generale, degli italiani. Il governo sta adottando due pesi e due misure: superficialità e negligenza per i migranti, mentre per gli italiani misure restrittive che proprio in questi giorni hanno portato scompiglio nei trasporti. Tutto questo si ripercuote poi sulle attività economiche e turistiche”, prosegue il presidente Quaresimale.

“Già domani chiederò l’approvazione in commissione della risoluzione a mia firma per dire basta all’arrivo di migranti in Abruzzo, senza se e senza ma”, conclude Quaresimale.