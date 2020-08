Matteo Salvini ad Avezzano al fianco di Tiziano Genovesi

La coalizione di centro destra c’è ad Avezzano e questa mattina c’era al fianco di Tiziano Genovesi ad accogliere il Capitano Matteo Salvini.

Massimo Verrecchia, braccio destro di Marco Marsilio, in rappresentanza di Fratelli d’Italia e candidato consigliere alle prossime amministrative di Avezzano, l’Udc e tante figure centrali della politica cittadina hanno atteso l’arrivo del segretario federale della Lega Matteo Salvini.

“Il centro destra è in grado di dare risposte importanti a questa città che esce da un anno di commissariamento – ha detto il segretario regionale, nonchè parlamentare della Lega, Luigi D’Eramo che ha aperto la conferenza stampa -. Tiziano Genovesi sarà il Sindaco giovane capace di dare risposte alternative alle vecchie logiche che hanno affossato Avezzano.’.

Matteo Salvini: “Noi abbiamo buon senso. Sindaci spina dorsale dell’Italia”

“Noi abbiamo buon senso, nel frattempo sbarcano migliaia di balordi dai barchini e dai barconi e li mandano in giro per l’Italia.

Siamo un paese strano, teniamo gli italiani in stato di emergenza e poi concediamo a queste persone di scappare da una guerra un po’ strana con barboncini, cappellini di paglia, telefonini di ultimo grido ed orologi”.

“I sindaci sono fondamentali, ieri ero a Genova, i sindaci sono la spina dorsale dell’Italia. Se Genova ha restituito all’Italia un ponte in tempi straordinari è perché grazie alla lega si è dato al sindaco il potere di risolvere. Un cittadino tra i cittadini e sentitevi tutti un vicesindaco di Avezzano”.

Per quanto riguarda lo strappo con forza Italia, Salvini ha risposto che non può imporre nulla a nessuno: “Mi tengo ben stretta la gente che è fuori da questa sede, perché Avezzano sono loro”. Se forza Italia c’è ben venga, altrimenti ci sarà la prossima volta “.

“Ad Avezzano la proprietà va data ai cittadini, non è giusto mettere sullo stesso livello chi è arrivato ieri mattina rispetto a chi è qui da 20 anni. Noi andiamo avanti dritti e spediti, ci sono comunque immigrati perbene con i documenti in regola, che lavorano, che pagano le tasse. Non dobbiamo seguire i capricci di chi non accetta le nostre abitudini e la nostra cultura”.

“Il 3 ottobre andrò a processo a Catania per aver difeso il mio Paese, io non paura e quando torneremo al Governo richiuderemo i porti!”.