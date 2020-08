L’Aquila, incidente a Centi Colella: tre feriti

Incidente a L’Aquila, in località Centi Colella. Ci sono feriti.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate intorno alle 17, a Centi Colella.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e i sanitari del 118 per le operazioni di soccorso. Una persona all’interno di una delle auto incidentale è rimasta incastrata nell’abitacolo.

I tre feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore. Dalle informazioni verificate dalla redazione del Capoluogo le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Due pazienti sono entrati in codice verde, uno in codice giallo.

In aggiornamento