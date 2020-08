Lago del Salto, arrivano gli show d’agosto: dal Flyboard al Coro Gospel

L’adrenalina dello spettacolo sull’acqua, in Flyboard, e l’emozione delle voci calde del Coro Gospel. Al Lago del Salto lo spettacolo è servito, per un agosto speciale. Due date da segnare sul calendario, 17 e 28 agosto, in cui sport e arte offriranno uno show da gustare tutto d’un fiato.

Alla regia delle iniziative che vivacizzeranno l’estate di un territorio intero, il Comune di Petrella Salto, che ha curato l’organizzazione degli eventi. Un doppio appuntamento che vuole promuovere il turismo intorno allo specchio d’acqua del Lago del Salto, meta di visitatori da tutta Italia. E perché no, promuovere il turismo anche attraverso quelle attività sportive ancora poco conosciute e praticate proprio tra le acque del lago laziale.

“Si tratta di un evento che abbiamo lanciato anche grazie ai fondi della Regione Lazio, per l’iniziativa Lazio delle Meraviglie, per promuovere il nostro territorio. I due appuntamenti in programma si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per garantire ad un numero maggiore di persone di assistere e ottenere visibilità è stata predisposta anche una diretta social degli eventi“, spiega alla redazione del Capoluogo Simone Carconi, amministratore del Comune di Petrella Salto, con delega a Turismo, Sport, Valorizzazione del Territorio e Tempo Libero.

Si parte il 17 agosto, alle ore 19, con lo show di Flyboard di Mattia Lancia, che solcherà le acque del lago offrendo uno spettacolo sportivo a chi deciderà di prendere parte all’evento, nello splendido scenario di Fiumata.

A seguire, il 28 agosto, sempre alle ore 19, ci sarà l’esibizione di The Voices Gospel Choir, sulla spiaggia Borgo San Pietro, sempre vista Lago del Salto.

“Entrambi gli spettacoli saranno ripresi dai droni, in modo tale che poi avremo materiale video e fotografico da utilizzare anche per pubblicizzare il nostro splendido territorio”, sottolinea Simone Carconi, a nome dell’amministrazione comunale di Petrella Salto.

Allora non resta che lasciarsi trascinare dall’entusiasmo che si respirerà sulla riva del Lago del Salto, tra angoli di paradiso e momenti di intrattenimento regalati da chi saprà mostrare i mille modi di vivere un lago e il suo territorio.