Ettore Cianchetti, al professore il Premio Speciale del Volontariato e Solidarietà Piero Setta

Sarà il Professore Ettore Cianchetti, Presidente dell’Associazione “ISA”, a ricevere il Premio Speciale del Volontariato e Solidarietà “Piero Setta”.

È stato scelto il Professore Ettore Cianchetti per la sua prestigiosa carriera e per il suo impegno straordinario ed ancora quotidiano rispetto alle patologie mammarie, ma soprattutto per la sua sensibilità, la sua attenzione al benessere delle persone, per la sua grande umanità, solidarietà e capacità di essere al sevizio del bene.

Insieme ad AVIS Nazionale – Associazione Volontari Italiani Sangue OdV

Avis Comunale Pescara OdV ed AVIS di Bussi sul Tirino sez. Piero Setta abbiamo scelto di conferire al Professore il PREMIO SPECIALE DEL VOLONTARIATO E DELLA SOLIDARIETA’ -PIERO SETTA 2020.

Appuntamento giovedì 10 settembre alle ore 17.00, presso il Centro Turistico e Formativo Valle del Tirino di Capestrano.

Chi è il professor Ettore Cianchetti

Il Professor Ettore Cianchetti è nato a Roseto degli Abruzzi il 28/08/1949; ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 23/07/1974 con 110/110 e lode, discutendo la tesi: “Diagnosi e terapia dei noduli della mammella”. Dal 1974 al 1978 è stato titolare di “Assegno di formazione didattica e scientifica” presso la Clinica Chirurgica dell’ Università “G. D’ Annunzio” di Chieti, diretta dal Prof. G. Gozzetti. Dal novembre 1978 al 1980 ha ricoperto presso lo stesso istituto l’incarico di assistente universitario. Nel 1979 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’università “G. D’Annunzio” di Chieti, discutendo la tesi “Chirurgia del cancro della mammella”.

Nel 1980 ha vinto il concorso per Ricercatore confermato presso l’università di Chieti; ruolo che è conservato fino al 1° ottobre 1993. Nel 1983 ha conseguito la specializzazione in Oncologia presso l’Università di Ancona, discutendo la tesi “La terapia adiuvante del cancro nella mammella”. Dal 1° novembre 1993, essendo vincitore di concorso, è Professore Associato presso l’Università di Chieti. Dal 1° aprile 1996 è Responsabile della Unità di Senologia Chirurgica dell’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, ubicata nel Presidio Ospedaliero “G. Bernabeo” di Ortona ed ha eseguito 9000 interventi senologici da quella data a tutt’oggi come I° operatore o come Tutor di specializzandi e medici in formazione del corso di Chirurgia Generale.

Attualmente è titolare, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, dei seguenti insegnamenti: – Corso integrato di oncologia (V° anno facoltà di Medicina e Chirurgia. – Chirurgia Oncologica (Scuola di specializzazione Chirurgia). – Senologia (scuola di specializzazione in Oncologia – e scuola di specializzazione in radioterapia). – Patologia Chirurgica (D.U. Dietologia). – Senologia (D.U. Ostetricia).

È autore di 150 pubblicazioni di interesse senologico su riviste nazionali ed internazionali, con i.f. > a 3. Dal 1 aprile 2008 è dirigente di II livello dell’U.O. complessa di Chirurgia Senologia dell’Ospedale “G.Bernabeo” di Ortona, riconosciuta come Centro di Riferimento Regionale per la Patologia Mammaria.

Oggi raggiunto il meritato traguardo del pensionamento è Presidente dell’ Associazione “ISA”, con cui porta avanti quotidianamente il suo impegno nel campo delle patologie mammarie e della ricerca scientifica.

Siamo felici ed onorati di ospitarlo il 10 settembre presso la nostra sede in località Capodacqua di Capestrano ed insieme a lui molte testimonianze da parte di autorevoli professionisti, graditi ospiti, donne e uomini che hanno avuto la fortuna di incontrare lungo il proprio percorso di vita il Professor Ettore Cianchetti.

Grazie. “Io Dono non so per Chi, ma so Perchè” Piero Setta.