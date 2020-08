Perdonanza 2020, scelti la Dama della Bolla, il Giovin Signore e la Dama della Croce: sono simboli dell’emergenza Coronavirus foto

Perdonanza 2020, scelti i volti della Dama della Bolla, del Giovin Signore e della Dama della Croce.

Una scelta con un significato particolare, legato all’emergenza Coronavirus e al territorio aquilano per l’edizione 2020 della Perdonanza Celestiniana: sono un medico anestesista, un commesso di un supermercato – entrambi protagonisti in prima linea di questo lungo periodo di emergenza – e una giovane appena diplomata che non ha potuto festeggiare, come tanti suoi colleghi, la maturità con tranquillità e gioia.

Sarà una Perdonanza legata al tema della cura, della generosità e dell’impegno per il prossimo.

Desiree, Massimiliano ed Angela: la loro presentazione all’Auditorium del Castello.

Desiree, la dama della Bolla

Massimiliano, il Giovin Signore

Angela, la Dama della Croce

La presentazione, insieme al vicesindaco Raffaele Daniele