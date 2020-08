L’Aquila: mercoledì possibili piogge pomeridiane e calo delle temperature previsioni

L’Aquila – La giornata di mercoledì si aprirà con cielo parzialmente nuvoloso sul territorio aquilano. Nelle ore centrali del giorno assisteremo all’arrivo di nuvolosità da nord/nord-est, che tenderà a farsi compatta. Al pomeriggio potranno esserci anche delle precipitazioni, più probabili ed intense sul Gran Sasso, dove assumeranno anche carattere temporalesco.

Sfortunatamente, spostandoci verso sud/sud-ovest, in direzione dell’incendio, le precipitazioni si faranno via via più sparse e meno intense. Nubi e piogge insisteranno localmente anche durante le ore serali.

Temperature in ulteriore calo, con minime comprese tra +10 e +13°C e massime tra +22/+26°C.

Ventilazione moderata da nord, localmente intensa sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)