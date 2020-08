Incendi L’Aquila, resta solo il fronte Pettino Cansatessa: sesto giorno di roghi foto

Sesto giorno di incendi a L’Aquila: fumo e aria irrespirabile in molte parti della città e tanta apprensione per il fronte del fuoco che domina ormai, soprattutto nelle ore notturne, lo skyline della città in quella che era la sua meravigliosa cintura verde.

La situazione aggiornata a questa mattina: di due fronti, ne rimane sostanzialmente solo uno. Nella frazione di Arischia è sotto controllo, seppure non del tutto domato.

Nei quartieri di Cansatessa e Pettino, invece, il quadro è più serio e ha generato apprensione tra i cittadini: molti sono scesi in strada nel corso di questa notte e di ieri.

“Per ora non sono state disposte evacuazioni, ma abbiamo comunque individuato strutture ed alloggi alternativi per l’ospitalità” scrive il sindaco Biondi.

Foto 2 di 2



Qui, l’area sopra Via Francia

Sono circa 30 i nuclei familiari le cui abitazioni sono più vicine al fronte del fuoco: in caso di evacuazione sarebbero i primi ad andare via. In tutto, riporta il sindaco Biondi, sono state censite 1800 persone che abitano in zona, in caso di necessità.

Alle 6.30 sono ripresi i lanci dei canadair: al lavoro sul posto tutte le forze impegnate in questi giorni.

6 canadair, 1 elicottero (si valuta l’ipotesi dell’Erickson ma c’è turbolenza in quota), 80 uomini. Arriveranno altre 15 unità specializzate in antincendio boschivo. La Protezione Civile è al lavoro con 8 squadre per 20 unità e 9 mezzHo capito. Gli Alpini del IX reggimento sono sul campo con 50 uomini, impegnati su Pettino e Arischia. Il Comune può contare su 25 tra operai e altro personale