Incendi a L’Aquila, finalmente piove foto

Piove a L’Aquila. Ed è una notizia dopo sei giorni di incendi di montagna, tra Arischia e Cansatessa/Pettino.

È arrivata poco dopo le 19 la pioggia in città e, probabilmente, mai era stata così attesa. Solo la pioggia, infatti, come hanno più volte ripetuto soccorritori, avrebbe potuto aiutare nelle operazioni di spegnimento, che vedono, da sei giorni, impegnati mezzi aerei da tutta Italia e un importante contingente di Vigili del Fuoco, Alpini del 9° Reggimento e Protezione Civile.

Foto 2 di 2



La pioggia era già arrivata nei territori limitrofi dell’Aquila, ma non ancora in città. Intanto le operazioni di spegnimento sono andate avanti per l’intera giornata e riprenderanno, al termine di oggi, domani mattina all’alba.