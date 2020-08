Emergenza Poesia, tramonto zucchero e saporita luna. Il nuovo appuntamento poetico a cura di Alessandra Prospero, che propone i versi di Federico Garcia Lorca.

Controluce a un tramonto

di pesca e zucchero.

E il sole all’interno del vespro,

come il nocciolo in un frutto.

La pannocchia serba intatto

il suo riso giallo e duro.

Agosto.

I bambini mangiano

pane scuro e saporita luna.

“Agosto” di Federico Garcia Lorca

La sinestesia regna sovrana in questi versi del poeta spagnolo Federico Garcia Lorca: essi infatti ci fanno assaporare la vividezza di un tramonto con un accostamento sensoriale ricco, carnoso e dolce. Ma non solo. Agosto è un mese caldo come l’Andalusia, la regione meridionale spagnola in cui il poeta nacque nel 1898, ed è l’incanto dei colori, degli odori e dei sapori, tutti fusi in questa poesia in un quadro invitante e suggestivo che si chiude su una “saporita luna”, ennesima sinestesia ad effetto di un grandissimo poeta.