Elezioni 2020, Matteo Salvini ad Avezzano per Tiziano Genovesi

Avezzano, giovedì 6 agosto in città arriverà Matteo Salvini per sostenere la candidatura a sindaco di Tiziano Genovesi.

Quella di Salvini sarà la seconda visita nella città marsicana, dopo quella del 24 giugno. A seguire, Salvini si sposterà a Chieti, altro fronte “caldo” per le prossime elezioni comunali.

Ieri il summit del centrodestra al quale però mancava Forza Italia, come preannunciato dall’ex sindaco di Avezzano De Angelis. Al tavolo che ha definito obiettivi e indirizzi della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni comunali hanno partecipato il candidato sindaco Tiziano Genovesi, Fabio Bisegna e Matteo Di Genova per la Lega, Roberto Alfatti Appetiti e Massimo Verrecchia di Fdi, Carlo Giolitto per l’Udc, Lino Cipolloni ed Emilio Amiconi di Idea-Cambiamo.

Una intesa che verrà suggellata dalla visita in città del leader della Lega Matteo Salvini.