Cinema sotto le stelle a L’Aquila, le modifiche alla viabilità

L’AQUILA – Cinema sotto le stelle, modifiche alla viabilità e al programma.

In occasione della proiezione dei film di Cinema sotto le stelle, rassegna “Aquino Reato”, in programma all’Aquila, il comando di polizia municipale rende noto che piazza Duomo, sede di svolgimento della manifestazione, sarà chiusa al transito veicolare dalle 18 alle 24 di tutti i giorni della proiezione, è cioè dal 5 al 14 agosto.

A piazza Duomo sarà anche vietata la sosta, con rimozione dei veicoli. Nello stesso arco di tempo sarà interdetto al traffico corso Federico secondo, dall’intersezione con via Cesare Battisti, eccezion fatta che per i residenti e gli autorizzati.

Sempre dal 5 al 14 agosto, dalle 18 alle 24, sarà vietata la sosta su ambedue i lati di via Indipendenza, piazza San Marco e via dell’Arcivescovado.

L’organizzazione dell’evento, inoltre, ha informato che per cause di forza maggiore sono stati modificati due film del programma. Il 5 agosto sarà proiettato “Sono solo fantasmi” al posto di “Tolo Tolo” e il 13 agosto sarà in visione “Gemini Man” al posto di “Joker”.

Il programma aggiornato della rassegna è disponibile sul sito intenet https://www.i-ticket.it/location/cinema-sotto-le-stelle-piazza-duomo-l-aquila , da utilizzare anche per la prenotazione obbligatoria dei posti a sedere.