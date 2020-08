Cansatessa, scende in strada per incendio: donna investita da auto pirata

Una donna è stata investita da un’auto pirata a Cansatessa mentre si trovava come tanti altri per strada a causa degli incendi che da giorni stanno flagellando L’Aquila.

La donna è stata travolta da un auto che stava procedendo da Cansatessa in direzione L’Aquila e non si è fermata dopo averla scaraventata a terra. Subito soccorsa e trasportata in ospedale, ha riportato diversi traumi.

Si sta indagando sull’incidente, sul luogo dell’impatto sono stati trovati alcuni pezzi di carrozzeria di colore chiaro. Questo per ora, come riporta Il Centro, sembrerebbe essere l’unico indizio.

Nella zona tra Cansatessa e Pettino in questi giorni, soprattutto la sera, c’è un traffico notevole di macchine e pedoni: curiosi che si fermano a guardare la montagna che brucia e residenti spaventati e allarmati dall’odore acre.