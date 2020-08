Moto a tutta velocità, weekend di multe e controlli

Tanti i controlli della polizia stradale per arginare e contrastare l’eccessiva velocità delle moto in tutto l’Abruzzo.

Complice il boom di turisti sono tante le presenze di turisti in moto in questi giorni nell’Abruzzo interno aquilano.

Per questo motivo la polizia stradale dell’Aquila e provincia prosegue con i servizi volti al contrasto della velocità sulle arterie stradali delle località turistiche.

Nelle giornate di sabato e domenica 1 e 2 agosto scorso, la Polizia Stradale ha svolto servizi mirati nei centri montani per la repressione delle violazioni ai limiti di velocità, causa principale degli incidenti stradali.

In particolare, la Polizia Stradale di Avezzano e Sulmona ha effettuato dei controlli mirati nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, sulle arterie che accedono alle località di Scanno e Roccaraso, che in questi giorni sono meta di moltissimi turisti.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 45 veicoli di cui 21 moto, sono stati contestati nr. 10 verbali per eccesso di velocità, guida pericolosa ed invasione corsia opposta, nonchè altre 9 violazioni per rumorosità dei dispositivi di equipaggiamento e 2 art 193 per mancanza di copertura assicurativa.

Continueranno anche nei prossimi fine settimana i servizi mirati da parte della Polizia Stradale di L’Aquila, per il contrasto al fenomeno che coinvolge soprattutto gli utenti delle due ruote.