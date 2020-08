Gran Sasso, la Villetta nel degrado

Gran Sasso, il piazzale della Villetta verte in uno stato di abbandono e degrado. Tanti i rifiuti accatastati dentro e fuori i cestini.

Il piazzale della Villetta al Gran Sasso, meta di tanti turismi soprattutto in questo periodo dell’anno, complice anche il boom di presenze registrato in Abruzzo, è nel degrado.

Non solo i rifiuti a fare da cornice ma anche le staccionate delle aree verdi divelte. La segnalazione arriva alla redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

“Questo è il degrado in cui versa la Villetta nel parco del Gran Sasso e Monti della Laga. In tutte la parti d’Italia la montagna è una risorsa, qui è solo degrado e paghiamo dirigenti fior di soldi per non fare nulla…povera città!”, scrive il lettore che ha inviato anche le foto.

