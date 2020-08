Coronavirus, 1 positivo a Carsoli

Coronavirus, un caso positivo a Carsoli.

A dare la notizia, tramite i social, il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro.

“È appena arrivata la comunicazione di un nuovo caso di Coronavirus a Carsoli”, scrive il sindaco.

“Sono in costante contatto con l’Autorità sanitaria locale e ho già provveduto a convocare, insieme alla responsabile della Protezione Civile, una riunione presso il Centro Operativo Comunale per oggi pomeriggio. Voglio rassicurare i cittadini che il Comune di Carsoli sta attuando tutte le prescrizioni per garantire la massima tutela e protezione alla popolazione”.

“Ho provveduto a telefonare alla persona che è stata sottoposta a permanenza domiciliare presso la propria abitazione, per manifestare la nostra vicinanza e disponibilità oltre ai migliori auguri di una pronta guarigione.

Rinnovo a tutti l’invito a rispettare le regole, manteniamo la calma che insieme ne usciremo.

Per qualsiasi informazione e necessità siamo a vostra disposizione”.