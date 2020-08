Tantissimi auguri a Karen per i suoi 18 anni!

Tantissimi auguri a Karen, oggi maggiorenne! La dedica speciale da Alessandra e Arianna.

Karen, E anche questo giorno tanto desiderato è arrivato.

Cara Karen,

ti ricordi quante cose abbiamo fatto in questi anni? Non basterebbe un libro per raccontarle. Sai che non siamo brave con le parole, ma ti ringraziamo per tutte le volte che ci sei stata accanto e che ci hai rimproverato ma ci hai fatto anche crescere grazie ai tuoi giusti consigli.

Ti auguriamo di realizzare tutti i sogni che hai e di non accontentarti mai, di continuar ad essere quello che sei nonostante tutto e tutti. Adesso che sei maggiorenne iniziano anche molte responsabilità, ma continua a vivere come se non ci fosse un domani, perché il tuo tempo è bellissimo come il tuo sorriso.

“Forse è tutto qui che cosa vuoi che dica, forse è proprio questo il bello della vita, poter dire un giorno è stata una fatica, ma ti voglio un bene dell’anima” (Jovanotti). Buon compleanno amica nostra.

Alessandra e Arianna

A Karen gli auguri dalla redazione del Capoluogo!