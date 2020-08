Incidente mortale a San Pietro della Jenca, perde la vita un motociclista

Incidente mortale nei pressi del Santuario di San Pietro della Jenca. Perde la vita un motociclista di 28 anni.

Sono in corso i rilievi della Polizia a San Pietro della Jenca. Secondo le prime informazioni raccolte ci sarebbe stato uno scontro tra due motociclisti, causato da un’auto che poi si è dileguata, allontanandosi in direzione Campotosto. Nell’impatto ha perso la vita uno dei motociclisti,M.G. classe 1992, di San Benedetto del Tronto. L’altro è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

La vittima sarebbe deceduta sul colpo.

Oggi proprio a San Pietro della Jenca è in corso una manifestazione culturale, che ha portato diversi visitatori in zona.