Emergenza Poesia, Ora un altro agosto

Nuovo appuntamento con Emergenza Poesia, Alessandra Prospero propone Ora un altro agosto, di Pasquale Scarpitti.

Ci vedemmo nel mese degli incontri,

quando sconfinano i prati nel cielo

e l’acqua dei ruscelli

nuvole e sogni porta.

E ci colse la sera sotto i pini

che scendeva con l’ultimo verso delle tortore

mentre i convogli lenti fumavano sull’erba.

Ed era la nostra luna!

Ora un altro agosto,

lunghissime giornate piegate dalla polvere,

parole non dette che mi gridano dal sangue,

e sul piazzale vuoto il campo delle bocce

accecato dal sole,

e la corriera ferma sulla ghiaia

ancorata dall’ombra

e nei caselli bianchi

uno squillare d’alti campanelli

che pesa più del sonno e della neve.

Lo spunto poetico di oggi vuole essere un tributo al poeta abruzzese Pasquale Scarpitti. Prendiamo in prestito infatti i versi del grande autore e giornalista nato a Castel di Sangro nel 1923 per sancire l’ingresso del mese di agosto, un mese che per noi aquilani è “accecato dal sole” come il campo delle bocce descritto nella poesia, ma anche da fiamme, focolai e dense nubi di fumo.

Quale voce potrebbe essere allora più degna allora a rendere la nostra appartenenza viscerale a questa terra se non quella di Scarpitti, a volte “logorata da slanci generosi (come scriveva Giuseppe Porto” nella prefazione di “Canzone del sud” da cui è tratta questa poesia? Gianfranco Giustizieri scrive di questo libro e del poemetto che dà il titolo a libro: “Da un’umanità indistinta al singolo uomo, dal tempo di oggi a giorni lontani , dalla terra al mare, dai dolci ricordi alla follia del presente, tutto il canto connota una forte posizione morale contro ogni tipo di violenza”. E così, ci sembra quasi di ascoltare ancora la voce autorevole di questo figlio d’Abruzzo e dell’antica Aufidena gridare giustizia per le nostre montagne violentate, “nelle lunghissime giornate piegate dalla polvere”.