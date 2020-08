Valle Subequana, ancora con il fiato sospeso per esito tampone Covid

Valle Subequana con il fiato sospeso, in attesa dell’esito del tampone che potrebbe confermare o, al contrario, smentire la positività di un cittadino di Gagliano risultata dal test sieriologico.

In merito al tampone, fanno sapere dal comune, “Non abbiamo ancora ricevuto risultati ufficiali dalle Autorità competenti: probabilmente arriveranno lunedì”

Nel frattempo, in caso il tampone fosse positivo, è stato predisposto tutto l’occorrente per attivare il Centro Operativo Comunale e sono state già contattate delle Società specializzate per effettuare la sanificazione e disinfezione di strade e locali comunali.

“Raccomandiamo a tutti di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina ed igienizzare spesso le mani.

Informeremo la cittadinanza non appena avremo notizie ufficiali” chiude la nota dell’amministrazione comunale di Gagliano Aterno.

Si resta quindi in attesa dei risultati in un territorio che, di fatto, è rimasto ai margini dell’emergenza Covid.

C’è da considerare pure che il test sierologico ha dimostrato di non essere totalmente affidabile, come dimostra anche il caso dei migranti di Pettorano, negativi al sierologico e poi risultati positivi in 8 al tampone.