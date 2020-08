Policromia Poetica, la Compagnia dei Poeti dell’Aquila a Sulmona

Recupero dell’oralità, poesia a tema e sperimentazione continua. Questi i grandi temi da sempre sviluppati della Compagnia dei Poeti dell’Aquila che sarà protagonista in trasferta di un nuovo evento poetico.

La compagine, coordinata come di consueto dai due poeti Alessandra Prospero e Valter Marcone, terrà un reading a Sulmona (città d’origine di Marcone) sabato 1 agosto alle ore 18:00 presso il suggestivo locale MAX PUB, in via Circonvallazione Orientale,117, Sulmona (L’Aquila). “Policromia poetica”, questo il nome dell’evento, è un reading ideato da Prospero e Marcone: ogni poeta interpreterà un colore o una sfumatura cromatica sia nell’abbigliamento sia nelle composizioni a tema.

«Daremo vita ad ogni colore, grazie alla bravura di alcuni dei migliori poeti della provincia aquilana – dice Prospero -, saranno infatti 13 i poeti che comporranno la squadra di Policromia Poetica.»

I partecipanti all’evento saranno Lucia Centofanti, Carmela De Felice, Federico Del Monaco, Michela Di Gregorio Zitella, Antonio Fasulo, Tonino Frattale, Emanuela Gentilini, Valter Marcone, Franca Mucciante, Giuliana Prescenzo, Alessandra Prospero, Claudio Spinosa e Luigi Tiberi.