Lega Avezzano, Genovesi incontra i vertici Fiamm: “Presenteremo un piano di sviluppo”

AVEZZANO – Confronto con i vertici dello stabilimento Fiamm di Avezzano per il candidato sindaco Lega Tiziano Genovesi, con l’onorevole Massimo Casanova e la parlamentare Vannia Gava.

“La Fiamm è una multinazionale in grande salute che ha importanti progetti di sviluppo. Il management ha avviato proficui contatti con il nostro europarlamentare Casanova che, alla ripresa dell’attività politica, promuoverà un fattivo incontro a Bruxelles. Mentre in Abruzzo sarà intensificata l’interlocuzione con la Regione a trazione Lega, come assicurato dal nostro coordinatore, il deputato Luigi D’Eramo”.

Giudica molto positivo il confronto con i vertici dello stabilimento Fiamm di Avezzano, il candidato sindaco della Lega, Tiziano Genovesi. Giovedì pomeriggio hanno fatto visita nella sede della multinazionale, nel nucleo industriale di Avezzano, l’europarlamentare Massimo Casanova, eletto nel collegio dell’Italia meridionale comprendente anche l’Abruzzo, la parlamentare Vannia Gava, ex sottosegretario all’ambiente e responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente della Lega, esponenti leghisti accompagnati dal candidato sindaco alle elezioni di Avezzano, Genovesi.

Alla Fiamm di Avezzano, multinazionale specializzata nella produzione di batterie automotive, lavorano circa 430 persone che operano in uno stabilimento all’avanguardia europea. Ieri gli esponenti della Lega hanno incontrato in particolare il direttore dello stabilimento, il dottor Pantaloni, il direttore del personale, dottor Chioccia, e l’operations manager, dottor Porretta.

“La Lega è pronta a sostenere le strategie di sviluppo palesate dall’azienda, che ha spiegato con puntualità le ambiziose mosse future – spiega ancora Genovesi -. Nel corso della cordiale e costruttiva discussione abbiamo affrontato anche il tema della sicurezza e della modernizzazione della zona industriale, argomenti sui quali abbiamo le idee chiare, con un piano che attueremo una volta vinte le elezioni e che coinvolgerà la Regione, attraverso l’Arap, il Comune per aumentare il contingente della polizia locale, e anche le istituzioni nazionali per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine”.

Nell’ambito della campagna di ascolto e incontro lanciata dalla Lega nelle settimane scorse, Genovesi ha incontrato un gruppo di commercianti nel centro della città.