Incendio a Cansatessa, Alpini, Vigili e volontari: linee tagliafuoco su Monte Pettino foto

Incendio Cansatessa: sforzo comune di uomini e mezzi. Alpini, VVF, Protezione Civile, volontari cittadini. In diretta da Monte Pettino, in corso la realizzazione di linee tagliafuoco per arginare le fiamme