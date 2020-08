Anche l’influencer Paola Turani sceglie l’Abruzzo, cena sul trabocco

Paola Turani ha scelto l’Abruzzo. 24 ore sui Trabocchi, subito postate su Instagram a colpi di foto artistiche e storie.

La nota influencer è arrivata nella giornata di ieri ed ha scelto il Trabocca Punta Cavalluccio per una cena romantica. Vacanze tutte italiane per molti volti noti dello spettacolo italiano e per chi, in questi ultimi anni, ha acquistato notorietà grazie a milioni di follower su Instagram.

L’Abruzzo finisce di nuovo in copertina. Dopo Totti, Filippo Inzaghi, Gianni Morandi e il ballerino Kledi, ora è arrivata anche l’influencer Paola Turani, che non ha esitato ad immortalarsi sullo sfondo di uno dei caratteristici trabocchi della costa abruzzese. Ha trascorso la notte a Vasto per poi spostarsi in Puglia, direzione Ostuni.