A14 bloccata, tenta il suicidio dal viadotto

Una persona minaccia di lanciarsi dal viadotto A14, tra Pescara Nord e Pineto. Tratto autostradale chiuso e circolazione bloccata. Automobilisti in coda per ore sotto 40 gradi.

Chiuso il tratto abruzzese dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Pescara Nord e Atri Pineto, in direzione Nord, a causa di una persona che minaccia di lanciarsi nel vuoto dal viadotto Cerrano, alto circa 90 metri. Sul posto ci sono la Polizia stradale, il 118 e il personale di Autostrade.

In seguito alla chiusura del tratto si sono create code di almeno tre chilometri, con inevitabili disagi agli automobilisti.

Alcune auto sono rimaste bloccate per ore, dalle 9 del mattino fino alle 13, in autostrada. Incolonnamenti lunghi chilometri. “Nessuna segnalazione che bloccasse l’ingresso sull’autostrada – lamentano alcuni automobilisti alla nostra redazione – Abbiamo percorso 300 metri in 3 ore. Siamo imbottigliati nel traffico sotto 40 gradi con i bimbi. Abbiamo allertato il 112 ma ci è stato risposto che nessuno può fare niente. Nessuno ci ha portato nemmeno una bottiglia d’acqua”.

Intanto Aspi consiglia, a chi viaggia verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria a Pescara Nord, di percorrere la statale 16, vero Atri Pineto.