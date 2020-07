Venerdì sera targato “Guernica Club”, tutto pronto per il secondo round

Tutto pronto per il secondo atto targato “Guernica Club”. L’evento si terrà questa sera presso il Ristorante Casale “Le Marine”.

Venerdì 31 Luglio, secondo appuntamento sotto le stelle firmato Guernica Club. L’evento targato “Guernica in the Garden Vol.2” avrà luogo presso il Ristorante Casale “Le Marine” e seguirà la scia del primo atto. Infatti, l’evento seguirà il format dello scorso 11 Luglio per u ndivertimento in totale sicurezza rispettando le normative imposte. Infatti, l’ingresso è consentito esclusivamente con invito personale perché i posti sono limitati. Il format quest’anno prevede Cena & Dopocena ma è possibile entrare anche dopocena, purché su invito. Ingresso vietato ai minori di 16 anni!

“Guernica in the Garden vol.2”, è tutto pronto!

Dopo il successo ottenuto lo scorso 11 Luglio, lo staff del “Guernica Club” è pronto per il secondo appuntamento sotto le stelle.

“Questa sera torneremo a suonare e potremmo farlo, con qualche consapevolezza in più. Il primo appuntamento targato Guernica in the Garden ha segnato l’inizio una lunga serie di eventi che si svolgeranno presso il Ristorante Casale “Le Marine” e indubbiamente è stato toccante perché ci ha dato modo di tornare a toccare con mano quella che poi è la nostra realtà. Una realtà di cui per molto tempo siamo stati privati. E’ stata una serata particolare perché si ha avuto nuovamente un pubblico davanti, un pubblico diverso perché è stato possibile rendersi conto dalla console come alle persone fosse mancato tutto ciò. Noi avevamo bisogno di loro e loro di noi. C’era voglia di stare insieme realmente e di essere felici, insieme.” spiega Matilde Lemme, Dj del Guernica Club.

Dopo tanto tempo lo staff del Guernica Club si è sentito di nuovo a casa!

“Sono contenta! Credo non ci sia nulla di più bello di poter regalare sorrisi alle persone ed è quello che il Guernica Club sta cercando di fare. Spesso le serate in discoteca vengono viste come una routine ma non è così e il lockdown ce lo ha insegnato. Niente è scontato! Noi del Guernica Club siamo lieti di poter dare questa occasione alle persone, l’opportunità di poter nuovamente interagire.” dice Michela Lemme, dj del Guernica Club.