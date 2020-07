Nuovo incendio sulla montagna di Cansatessa, fiamme vicino alle abitazioni

Nuovo incendio a L’Aquila, nella zona di Cansatessa. A bruciare è il bosco sopra l’abitato: fiamme vicine alle case.

Lavori straordinari per i Vigili del Fuoco dell’Aquila. Un nuovo incendio è scoppiato sulla montagna di Cansatessa. Le fiamme si sono estese in breve tempo, anche a causa del vento e delle elevate temperature di fine luglio, fino ad arrivare vicino alle abitazioni del posto.

Allertati i Vigili del Fuoco, già all’opera per spegnere il vasto incendio che ieri è divampato ad Arischia, stanno arrivando sul posto tre squadre di pompieri dalle altre province.

Si tratta del secondo incendio a L’Aquila da ieri. I canadair sono ancora in azione per cercare di spegnere le fiamme del rogo che ha bruciato per un chilometro sul Monte delle Pescine, ad Arischia.