Incendi ad Arischia e Cansatessa, attivato il COC

L’AQUILA – Attivato il COC, Centro Operativo Comunale per gli incendi di Arischia e Cansatessa.

“È stato attivato il Coc, Centro operativo comunale, con le funzioni di assistenza alla popolazione, censimento, volontariato e mezzi e materiali. Ho assunto questa decisione alla luce della complessa situazione creatasi a seguito degli incendi che interessano la frazione di Arischia e l’area di Cansatessa”. A darne notizia è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Il personale e i mezzi che verranno mobilitati – aggiunge Biondi – si aggiungeranno a quelli che attualmente sono già impegnati sul campo da oltre 24 ore ovvero sette canadair, due elicotteri, quasi centocinquanta unità tra Vigili del Fuoco e Protezione civile, 35 uomini del IX reggimento Alpini con assetti altamente specializzati per la gestione delle operazioni antincendio boschivo. Presente anche personale del Comune dell’Aquila che sta collaborando alla realizzazione di linee tagliafuoco. Il mio ringraziamento va a quanti stanno lavorando senza sosta per fronteggiare questa emergenza. Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini, invitandoli a non improvvisarsi in azioni, comprensibili dal punto di vista emotivo, che rischiano di mettere in pericolo la loro incolumità e quella dei soccorritori”, conclude il sindaco.