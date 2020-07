Coronavirus, positivo al test sierologico un residente a Gagliano Aterno

Positivo al test sierologico un residente nel comune di Gagliano Aterno: la notizia è stata confermata direttamente dal Comune subequano.

La persona, precauzionalmente e in attesa dell’esito ufficiale del tampone eseguito dalla Asl, è in quarantena domiciliare. L’esito del tampone dovrebbe arrivare in giornata.

“Non appena avremo i risultati del teste, a nel caso questo sia positivo, provvederemo ad informare la cittadinanza ed attiveremo, di concerto con le autorità competenti, tutti i protocolli del caso. Vi ricordiamo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina ed igienizzare spesso le mani”.

le raccomandazioni dell’amministrazione comunale di Gagliano Aterno.