Biblioteca Tommasi torna in centro e raddoppia: prenderà i locali del Liceo Classico

La biblioteca Tomassi torna al suo posto sotto i portici dell’Aquila e si amplia prendendo i locali del Liceo classico.

L’annuncio è stato fatto dall’assessore regionale al patrimonio Guido Liris durante la conferenza stampa di questa mattina a cui hanno partecipato anche il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna, Vittorio Federico Rapisarda e il Dirigente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna, Gennaro Di Maio.

La biblioteca provinciale quindi diventa regionale e si fonde con l’agenzia di promozione culturale, delocalizzate entrambe in periferia dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

Riportare la biblioteca Tommasi in centro per l’assessore Liris, “adesso è una prerogativa della Regione, dopo una lunga interlocuzione con la Provincia e il provveditorato”.

“Non era chiaro per l’interlocutore per cominciare a parlare di ricostruzione. Abbiamo iniziato concretamente a gennaio 2020, poi l’emergenza Covid ci ha imposto uno stop e adesso, che abbiamo chiarito competenze e posizioni, siamo pronti per partire”.

La biblioteca avrà anche gli spazi del liceo in quando, come spiega Liris, “la Provincia non voleva riportare il liceo sotto i portici per cui, allargare la biblioteca è un passo importante per tutta la regione Abruzzo ma anche per gli aquilani che vedranno gli spazi ampliati”.

“Avremo spazi moderni e multimediali, senza dimenticare la parte più razionale, quella storica. Il tutto sarà il frutto dii una scelta di cui siamo orgogliosi, anche perchè in quella zona abbiamo ancora una sorta di buco nero nella ricostruzione”.

“Con il ritorno della Biblioteca in centro, L’Aquila e i 4 cantoni tornano a essere il sito identitaria e catalizzatore della città”, ha detto l’ingegnere Gennaro Di Marco.