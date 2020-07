Vasto incendio fra Arischia e Pizzoli

Un grosso incendio è divampato fra Arischia e Pizzoli nel primo pomeriggio di oggi. Fiamme alte e una densa colonna di fumo ben visibili anche da L’Aquila. Diversi Canadair in azione.

Foto 3 di 3





AGGIORNAMENTO DELLE 17 – Sono 5 i Canadair in azione per spegnere le fiamme del vasto incendio che è scoppiato dopo le 13, tra Arischia e Pizzoli. Nelle operazioni di spegnimento sono utilizzati anche due elicotteri. Vigili del Fuoco e Volontari al lavoro senza sosta per evitare l’ulteriore propagarsi delle fiamme.

L’incendio è divampato poco prima delle 14 su Monte delle Pescine, nel territorio di Arischia: come si vede dalle immagini sembra molto esteso.

Furioso incendio tra Arischia e Pizzoli, le immagini Publiée par IL CAPOLUOGO D'ABRUZZO sur Jeudi 30 juillet 2020

In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un Canadair per cercare di limitare l’estensione del rogo. Sul posto si sta recando anche una squadra di pompieri da Teramo.

La nube di fumo si sta estendendo fino alle abitazioni in paese.

L’ultimo incendio che ha riguardato L’Aquila c’era stato il primo agosto del 2017, alla Pineta di Aragno.

Segnalazioni, accompagnate da foto e video, sono arrivate alla redazione del Capoluogo da numerosi lettori. L’incendio è ben visibile anche a L’Aquila.

Foto da Cansatessa

Foto da San Giuliano

Foto da Pettino

Foto da Monte Pettino