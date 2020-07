Tanti auguri Natalfrancesco

Auguri di buon compleanno a Natalfrancesco Litterio, penna del Capoluogo.

Il buon Nat oggi sperava di farla franca ma non potevano mancare gli auguri su pubblica piazza (virtuale) dalla sua allegria redazione!

Da Vasto a L’Aquila per amore e per lavoro è entrato a far parte di una redazione al femminile nella quale si destreggia con piglio e simpatia ma, vi assicuriamo che “sopravvive” benissimo!

Giornalista pubblicista, vincitore del Polidoro all’ultima edizione, dal nome complicato (noi lo chiamiamo semplicemente Nat) scatta al suono di una sirena a cui segue immediata telefonata a soccorsi e caserme. È cresciuto a pane e cronaca, ma anche la politica è il suo forte.

Attendiamo pasticcini, caffè, una birra, o due sagnette cucinate da sua moglie Lucia, per spegnere le candeline!

Tantissimi auguri da tutta la redazione de IlCapoluogo.it.